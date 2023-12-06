Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп призвал не шутить над умственными способностями Байдена
Мир
Николас Кейдж заявил о готовности завершить актерскую карьеру
Мир
Япония выступит организатором предстоящего онлайн-саммита G7
Мир
Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение поддержки Украины
Мир
Экипаж разбившегося в Японии американского конвертоплана Osprey признан погибшим
Мир
Украинские СМИ сообщили о завышении Парижем цен на оружие для Киева
Мир
В Киеве назвали Украину заложником Польши из-за блокады КПП на границе
Общество
Вильфанд спрогнозировал похолодание в Московском регионе с 8 декабря
Мир
В Берлине признали проблемы с задержками поставок оружия Киеву
Мир
Конгрессмен признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году
Мир
Британия анонсировала санкции против поставщиков военного оборудования в РФ
Мир
Армия Израиля сообщила об удержании ХАМАС еще 138 заложников
Мир
Байден заявил о желании помешать Трампу стать президентом США
Мир
Мадуро призвал Нацассамблею сделать Гайану-Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы
Мир
Bloomberg сообщило о неудачной попытке Запада изолировать Россию

Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщила пресс-служба киргизского лидера.

«Своей деятельностью во главе государства Вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин подчеркнул, что трудно переоценить вклад Жапарова в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Киргизией. Кроме того, он отметил работу главы Киргизии по конструктивному взаимодействию в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

Также Путин добавил, что президент Киргизии может рассчитывать «на готовность российского руководства к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей».

Ресурсная работа: Путин сообщил о поставке в Киргизию 1,2 млн т топлива
Как развивается сотрудничество между странами и чем сейчас полезна российская база Кант

12 октября в Бишкеке прошла встреча Путина и Жапарова, по итогам которой российский лидер отметил, что в 2022 году товарооборот между Россией и Киргизией увеличился на 37%, до рекордных почти $3,5 млрд. Кроме того, Путин заявил, что Россия и Киргизия активно переходят на нацвалюты в обоюдной торговле.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023