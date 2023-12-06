Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщила пресс-служба киргизского лидера.

«Своей деятельностью во главе государства Вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин подчеркнул, что трудно переоценить вклад Жапарова в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Киргизией. Кроме того, он отметил работу главы Киргизии по конструктивному взаимодействию в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

Также Путин добавил, что президент Киргизии может рассчитывать «на готовность российского руководства к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей».

12 октября в Бишкеке прошла встреча Путина и Жапарова, по итогам которой российский лидер отметил, что в 2022 году товарооборот между Россией и Киргизией увеличился на 37%, до рекордных почти $3,5 млрд. Кроме того, Путин заявил, что Россия и Киргизия активно переходят на нацвалюты в обоюдной торговле.