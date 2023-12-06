Химик предостерегла о вреде некоторых новогодних сладких подарков для детей

Заведующая лабораторией прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Екатерина Тишина дала советы по выбору сладких новогодних подарков.

В беседе с Life.ru во вторник, 5 декабря, специалист отметила, что при покупке важно обращать внимание на целостность упаковки, состав продукта и срок годности. Стоит также обратить внимание на наличие в составе сладкой карамели, жевательной резинки, конфет с добавлением консервантов, этилового спирта, гидрорированных жиров, заменителей сахара, кофе и искусственных ароматизаторов. Такие продукты, по словам Тишиной, могут спровоцировать аллергию и раздражение ЖКТ, отмечает телеканал «Звезда».

Напомнила специалист и о вреде чрезмерного употребления сахара. Так, употребление большого количества сладостей приводит к резким колебаниям уровня сахара в крови, а это негативно отражается на работе сердечно-сосудистой системы и поджелудочной железы, сообщает телеканал «360».

Эксперт посоветовала отдавать предпочтение пастиле и зефиру, которые полезны для ЖКТ и суставов. Также можно выбрать халву, богатую микроэлементами, или натуральный мармелад с клетчаткой. Молочному шоколаду лучше предпочесть темный, поскольку в нем меньше сахара и больше какао, богатого магнием и железом, пишет RT.

Ранее 5 декабря сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и составил антирейтинг новогодних подарков. Возглавили его предметы одежды, косметика и средства гигиены, а также сувениры, сообщает НСН. При этом каждый третий опрошенный заявил, что не получал плохих новогодних подарков.