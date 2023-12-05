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Нетаньяху заявил об уничтожении командиров половины батальонов ХАМАС

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время военной операции в секторе Газа удалось ликвидировать командиров около половины батальонов палестинской группировки ХАМАС. Об этом 5 декабря заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, его цитирует издание The Times of Israel.

Отмечается, что военизированные формирования ХАМАС разделены на 24 батальона.

Нетаньяху также добавил, что ХАМАС «больше никогда не будет угрозой для Израиля».

Помимо этого, израильский премьер выступил за демилитаризацию сектора Газа, заявив, что «единственная сила, способная добиться этого, — это Армия обороны Израиля».

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В тот же день на пресс-конференции Нетаньяху сообщил, что после завершения палестино-израильского конфликта сектор Газа должен быть демилитаризован ЦАХАЛ. Он также подчеркнул, что при этом ни один субъект международных отношений не может принимать участие в этом процессе.

Кроме того, 5 декабря начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские военные начали третью фазу наземной операции в секторе Газа, армия окружает город Хан-Юнис на юге анклава.

Тогда же в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что войска Израиля достигли центра Хан-Юниса, крупнейшего города на юге Газы, отметив, что этот день стал самым напряженным днем боевых действий в анклаве с начала наземной операции.

4 декабря ЦАХАЛ призвала жителей Хана-Юниса эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом. Официальный представитель военных Авихай Эдри напомнил, что армия возобновила активные действия против палестинского движения ХАМАС и других «террористических организаций в анклаве».

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий сделки по освобождению заложников и режима прекращения огня. Режим прекращения огня, сопровождавшийся поэтапным освобождением заложников, соблюдался сторонами ровно неделю. За это время ХАМАС и ЦАХАЛ обменялись более чем 200 заложниками, однако, по израильским официальным данным, в анклаве всё еще удерживаются 136 похищенных израильтян и иностранных граждан.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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