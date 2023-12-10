В сухом остатке: как Узбекистан борется с водным кризисом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о серьезных водных проблемах в стране. По его словам, убытки из-за потери влаги ежегодно составляют $5 млрд, в ближайшие годы дефицит воды будет на уровне 25–30% от существующих потребностей. Глава государства обещает принять ряд чрезвычайных мер, в том числе запустить программу, в рамках которой будут бетонироваться русла каналов и арыков. «Известия» разбирались в ситуации.

Что известно о водном кризисе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о серьезных водных проблемах в стране. По его словам, убытки из-за потери влаги составляют $5 млрд, то есть около 6% ВВП. В ближайшие годы стране будет не хватать 15 млрд куб. м в год, при этом сейчас среднегодовой расход составляет около 50 млрд куб. м в год, то есть речь идет о 25–30% от существующих потребностей.

По словам узбекского лидера, воду в республике используют нерационально. « В странах со схожим климатом и почвой на орошение хлопковых полей тратится в 2–3 раза меньше воды, чем у нас. Такой результат достигается за счет правильного управления водами, минимизации потерь», — отметил он. По его словам, ежегодно на развитие водного хозяйства выделяется около $1 млрд, но вложения не дают ожидаемого эффекта.

В связи с этим Мирзиёев объявил о переходе в следующем году к чрезвычайным мерам. Одна из них — «ударное бетонирование» каналов и арыков. «В следующем году предстоит забетонировать 1,5 тыс. км, то есть в четыре раза больше, чем в текущем году. В 2025 году надо укрепить еще 2 тыс. км каналов», — отметил он. При этом сообщил, что оптимальным временем для проведения работ считается период с ноября по март, поэтому приступить к реализации проекта надо срочно.

Горбатый мост через реку Чирчик, Ташкентская область, Узбекистан Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Вторая важная задача — внедрить водосберегающие технологии. Для этих целей фермерам будут выдавать кредиты с двухлетним льготным периодом. Процесс заключения договора с банком максимально упростят, создав специальную онлайн-платформу. На этой же платформе фермеры смогут договориться с поставщиками водосберегающего оборудования, часть его стоимости будет субсидировать государство. При этом после 2026 года увеличат налоги для тех, кто никаких мер не принял.

Третья задача — модернизировать инфраструктуру. В стране насчитывается порядка 1,6 тыс. насосных станций, большая часть из них устарела, из-за этого впустую тратится много воды и электроэнергии. Сейчас реализуется проект по обновлению 95 станций, в начале следующего года правительство объявит тендер на обновление еще 118 станций. Ожидается, что министерство водного хозяйства в ближайшее время представит программу масштабной модернизации, которая будет рассчитана на три года.

В чем причины

Причин водного кризиса в Узбекистане несколько. С одной стороны, стремительно растет численность населения страны. Если в 1991 году в республике проживало 20,6 млн человек, то в 2023 году насчитывается уже 36 млн. Ожидается, что в 2050 году будет преодолена планка в 50 млн. Понятно, что с увеличением численности населения растут уровень потребления и нагрузка на инфраструктуру.

Вторая причина — потепление климата. Среднегодовая температура в стране за последние годы выросла на 1,6 градуса, к 2050 году вырастет еще на 1,5–3 градуса. Кроме того, увеличилось количество аномально жарких дней. Если раньше их было 15–30 в год, то теперь стало 25–40.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Потепление климата приводит к таянию ледников, в советские годы их в республике насчитывалось 613, в последние годы треть исчезла. Так, космические спутники зафиксировали резкое сокращение ледника на пике Аделунга в Ташкентской области. Кроме того, чаще фиксируются пыльные и песчаные бури, когда ветер разносит взвесь по огромным территориям, потом она несколько дней держится в атмосфере. Согласно данным агентства «Узгидромет», рекорды по количеству таких бурь побиты практически повсеместно, в отдельных регионах они происходят по 120 дней в году.

Третья причина — устаревшие методы управления водными ресурсами и деградация инфраструктуры. Известно, что сельское хозяйство Узбекистана потребляет 39 млрд куб. м воды в год, из них 14 млрд просто теряется, потому что вода течет по каналам и арыкам с земляным руслом. Еще до 6 млрд тратится впустую из-за устаревших методов полива, то есть больше половины всей воды в сельском хозяйстве расходуется неэффективно.

Узбекский эколог Юсуп Камалов говорит, что при рациональном использовании никакого дефицита в стране бы не было. «Давно пора повсеместно внедрить капельное орошение, а не лить воду по площадям. Известны и другие интересные технологии. Еще советские агрономы разработали метод закаливания хлопчатника, при котором корни растения проникают на глубину 6–7 м. При таком подходе поливочные работы требуются только весной и осенью, весь вегетационный период растение само добывает себе влагу. К сожалению, массового распространения метод не получил», — говорит он.

При этом Узбекистан в ближайшем будущем может столкнуться с дополнительными проблемами. Дело в том, что власти соседнего Афганистана строят на реке Амударье огромный канал Куш-Тепа, его протяженность должна составить 285 км, ширина — 100 м. Согласно расчетам, через артерию из Амударьи будут забирать до четверти стока. Это значит, что расположенный ниже по течению реки Узбекистан будет получать меньше воды. Президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что из-за Куш-Тепы в Центральной Азии могут кардинально измениться водный режим и баланс.

Река Амударья рядом с узбекско-афганской границей Фото: РИА Новости/Рамиз Бахтияров

Что говорят эксперты

Директор центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков отмечает, что в нынешнем году водный кризис впервые массово ощутили на себе потребители.

— Специалисты давно предупреждали о грядущих проблемах, но обычно ориентировались в своих прогнозах примерно на 2050 год. Нынешним летом, однако, в Ташкенте и других крупных городах наблюдались долговременные перебои с водоснабжением. Это стало важным, поворотным моментом. Мы видим, что кризисные явления усугубляются буквально на наших глазах, — подчеркивает он.

Шестаков добавляет, что дальнейшее развитие ситуации предсказать сложно.

— Если государствам не удастся стабилизировать ситуацию, то возникнут серьезные проблемы. С одной стороны, может обостриться противостояние между соседними странами. С другой стороны, в отдельных республиках может пошатнуться внутриполитическая стабильность. Вода — вопрос жизни. Если ее будет не хватать, то некие оппозиционные силы при поддержке внешних игроков могут спровоцировать масштабные уличные выступления, попытаться перехватить власть, — предупреждает собеседник.

Высохшее дно Аральского моря примерно в 100 км от Аральска, Казахстан Фото: AP/Sergey Ponomarev

Политолог Рустам Бурнашев говорит, что странам Центральной Азии придется активнее сотрудничать по водным вопросам.