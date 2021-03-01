Обмелела казна: кубанские власти попросили денег на водные объекты

Краснодарский край попросил у правительства средства для решения проблемы вододефицита. Такое обращение премьеру Михаилу Мишустину направил губернатор Вениамин Кондратьев (есть в распоряжении «Известий»). В восстановлении нуждается шесть природных объектов протяженностью более 60 км. Впрочем, в письме не говорится, сколько денег на это потребуется. По словам главы региона, решение проблемы позволит сохранить популяции ценных рыб и увеличить сельхозпроизводство. В кабмине «Известиям» подтвердили, что занимаются этим вопросом. На оживление водной сферы, по оценкам экспертов, необходимо более 1 млрд рублей.

Текут мимо

В Краснодарском крае изобилие рек: их тут более 7 тыс. Однако регион с каждым годом теряет свое природное богатство. Водные потоки мелеют и пересыхают. Для улучшения ситуации предусмотрена программа «Сохранение уникальных водных объектов». План предполагает реабилитацию шести из них протяженностью 66,2 км. Однако денег на это у региона нет, поэтому Вениамин Кондратьев попросил правительство помочь с финансированием и разработать специальный проект по сохранению междуречья Кубани и Дона — по аналогии с уже созданными для Волги и Байкала. В письме говорится, что субъект таким образом сможет нарастить производство зерновых и масленичных культур на 300 тыс. т, а овощной продукции — на 150 тыс. т.

Если не решить существующие проблемы, то помимо экономических убытков регион может столкнуться и с серьезными последствиями для фауны. Сейчас в опасности популяции ценных промысловых рыб. Однако, если водный баланс получится восстановить, объем воспроизводства молоди судака и тарани может достигнуть 10 млрд штук ежегодно.

Обмелела казна_2 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

О проблеме Краснодарского края с водой в Москве знают. В пресс-службе правительства «Известиям» подтвердили получение письма, на него уже ответило Минприроды. Как пояснили в Белом доме, вопрос об экологическом оздоровлении степных рек Краснодарского края ранее неоднократно рассматривался ведомством, в том числе и по поручению кабмина. Сейчас ситуация на степных реках в междуречье Кубани и Дона действительно напряженная. Помимо избытка дамб разного назначения природе вредит и интенсивная работа предпринимателей в пределах русел, водоохранных зон и на водосборе в целом.

Решить проблему дефицита водных ресурсов нельзя лишь масштабной расчисткой объектов, считают в Минприроды. Для этого потребуется комплексный подход. Во-первых, активное привлечение экспертного сообщества. По федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах» проводились научные исследования, которые завершились в конце прошлого года. Специалисты должны оценить климатические условия и работу бизнеса в регионе, а также дать долгосрочные прогнозы. По результатам анализа в ближайшее время будут разработаны меры для увеличения водных ресурсов. Во-вторых, Минсельхоз рассчитает эффективность и целесообразность плотин и перегораживающих устройств на реках Протока, Понура, Кирпили, Сингили, Бейсуг, Ея и их притоках.

«По результатам указанных работ планируется подготовить предложения по составу мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование водохозяйственной системы, улучшение экологического состояния водных объектов бассейна реки Дон, а также рассмотреть вопрос об объемах, источниках и сроках их финансирования», — говорится в ответе правительства.

«Известия» также направили запросы в Минприроды и Минсельхоз.

Обезвоживание региона

На восстановление водных ресурсов может потребоваться более 1 млрд рублей, считает директор НИИ Кубанского государственного аграрного университета Леонид Ярмак. Такая большая сумма необходима в первую очередь на разработку проектов и закупку специального оборудования. Но, чтобы деньги не были потрачены впустую, не только экспертам, но и властям необходимо тщательно проверить, насколько целесообразно бизнес тратит водные ресурсы.

— Наиболее водоемкая отрасль — рисоводство. Оно потребляет более 4 куб. км в год. Рациональность использования воды на рисовых системах — самый важный вопрос, — заявил «Известиям» эксперт.

По его мнению, федеральному центру следует внимательнее следить за выдачей разрешений на строительство дамб и плотин, ведь на протяжении десятилетий постройки появлялись без учета требований водоохранных зон, добавил Леонид Ярмак.

Обмелела казна_3 Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Краснодарский край — далеко не самый бедный регион России, поэтому правительству не стоит выделять более 70% от необходимой суммы, оставшаяся часть должна быть покрыта бюджетом субъекта, полагает глава комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторсырью Ильдар Неверов, причем в программе должны быть четко прописаны цели и последствия за их неисполнение. По мнению эксперта, у местных властей всегда есть соблазн потратить федеральные деньги не на природу, а на социальные цели, ведь это позволяет легче заработать избирательные голоса.

Преуспевать Кубани получается не в последнюю очередь благодаря путешественникам. В 2020 году, по данным вице-губернатора, регион привлек почти 5,5 млрд рублей в турсферу. Чтобы сохранить такой высокий показатель, субъекту требуется скорее решить проблему обмеления рек, считает Ильдар Неверов.

В регионе, безусловно, наблюдается дефицит, однако качество воды удовлетворительное, рассказал «Известиям» директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов. К слову, в среднем по России мало «хорошистов», а «отличников» и вовсе нет.