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Эксперт рассказала, как вести себя при встрече с тигром

Эксперт Сутырина: при встрече с тигром необходимо дать понять, что вы человек
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Bernd Zoller
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Директор ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» Светлана Сутырина рассказала 5 декабря рассказала «Известиям», как необходимо вести себя при встрече с тигром в лесу.

Она отметила, что в случае с любым хищником, будь то тигр или медведь, необходимо дать понять, что вы человек. Как правило, дикие животные не хотят встречаться с человеком.

«И если зверь поймут, что звук издает человек, то практически в 99% случаев он уйдет. Конечно, в лесу бывают разные случаи. Можно идти и неожиданно увидеть свежий след тигра. Тогда надо начать громко разговаривать, даже самому с собой, и идти не по следу зверя, а в обратном направлении. Если вы уже увидели тигра и поняли, что и он вас увидел, ни в коем случае нельзя бежать. Надо говорить громко и спокойно, при этом дать возможность животному уйти, и самому постепенно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной», — рассказала Сутырина.

По ее словам, во многих случаях именно неправильное поведение людей провоцирует животных на их инстинктивное поведение. И если правильно себя вести и дать понять, что угрозы нет, то тигры всегда уходят.

Комментируя ситуацию в Хабаровском крае, где тигр убил местного жителя, Сутырина отметила, что, судя по имеющимся данным, мужчина пошел по следам за тигром и застал его у добычи. Поэтому, по сути, он своим поведением спровоцировал хищника.

«Первое, что нужно делать, увидев следы тигра — уйти с этого места и ни в коем случае не идти по следу. Также следует сообщить специалистам, особенно если есть подозрения, что тигр утащил собаку или еще какое-то животное. Специалисты знают, как себя вести в таких случаях», — подчеркнула она.

По ее словам, если тигр напал на собаку, вполне вероятно, что он больной или ослабленный. Или, наоборот, это молодой тигр, который только отделился от матери и еще не так хорошо научился охотиться.

«Возможно, это была его первая удачная охота за долгое время, и он отстаивал свою добычу», — предположила специалист.

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4 декабря в центре «Амурский тигр» сообщили, что, по предварительной информации, сначала хищник напал на собаку мужчины и вблизи лесного массива и убил ее. Когда владелец пошел по следам зверя, тигр расценил это как угрозу и напал на человека. Мужчина погиб. По данному факту в СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области была организована проверка.

В последние недели в Хабаровском крае и Приморском крае тигры стали чаще наведываться в села. Так, на минувшей неделе было зарегистрировано шесть конфликтных ситуаций с участием хищников. 18 ноября амурский тигр зашел на территорию воинской части на 51-м км трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре и убил собаку. 19 ноября тигр утащил собаку со двора в поселке Мухен муниципального района имени Лазо. 20 ноября тигр убил собаку в поселке Сита того же района. А 22 ноября следы хищника были обнаружены в поселке 34-й км опять в районе имени Лазо.

В тот же день следы тигра заметили в селе Лидога Нанайского муниципального района, а 1 декабря из-за гуляющего по селу Серафимовка в Приморском крае тигра были закрыты школа и детский сад.

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