СК начал проверку после нападения тигра на человека в Хабаровском крае
Сотрудники СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводят проверку по факту нападения тигра на жителя района имени Лазо Хабаровского края. Об этом в понедельник, 4 декабря, ведомство сообщило на своем сайте.
В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам инцидента. Решается вопрос об изъятии особи тигра из дикой природы.
Накануне, 4 декабря, в центре «Амурский тигр» сообщили, что, по предварительной информации, сначала хищник напал на собаку мужчины и вблизи лесного массива и убил ее. Когда владелец пошел по следам зверя, тигр расценил это как угрозу и напал на человека. Мужчина погиб.