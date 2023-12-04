Тигр убил жителя Хабаровского края и его собаку

В Хабаровском крае человек погиб в результате нападения тигра, по факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону в понедельник, 4 декабря.

«В Хабаровском крае проводится процессуальная проверка по факту гибели человека вследствие нападения тигра», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В центре «Амурский тигр», в свою очередь, рассказали, что, по предварительной информации, сначала хищник напал на собаку жителя района имени Лазо вблизи лесного массива и убил ее. Когда ее владелец пошел по следам зверя, тигр набросился и на него.

«Предположительно, зверь расценил это как угрозу и напал на человека», — говорится в сообщении центра в Telegram.

В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе тигра. На место происшествия выехали специалисты управления охотничьего хозяйства правительства края и сотрудники полиции для установления обстоятельств инцидента. Отмечается, что зверя могут изъять из дикой природы.

В последние недели в Хабаровском крае и Приморском крае тигры стали чаще наведываться в села. Так, на минувшей неделе было зарегистрировано шесть конфликтных ситуаций с участием хищников. 18 ноября амурский тигр зашел на территорию воинской части на 51-м км трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре и убил собаку. 19 ноября тигр утащил собаку со двора в поселке Мухен муниципального района имени Лазо. 20 ноября тигр убил собаку в поселке Сита того же района. А 22 ноября следы хищника были обнаружены в поселке 34-й км опять в районе имени Лазо.

В тот же день следы тигра заметили в селе Лидога Нанайского муниципального района, а 1 декабря из-за гуляющего по селу Серафимовка в Приморском крае тигра были закрыты школа и детский сад.