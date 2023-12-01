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Школу и детский сад в Приморском крае закрыли из-за тигра

VL.ru: охотнадзор проверяет информацию о «нашествии тигров» в Приморье
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Фото: Соцсети
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Из-за гуляющего по селу Серафимовка в Приморском крае тигра были закрыты школа и детский сад. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает региональный портал VL.ru.

«В соцсетях распространяется информация о «нашествии тигров» на села Ольгинского района. Появилось видео с призывами принять меры, а также сообщения об отмене занятий в школах и о том, что для отпугивания хищников привлекли пожарные машины с сиренами», — говорится в материале.

По информации представителей центра «Амурский тигр», около трех недель назад было зафиксировано, что хищник забрал ночью собаку с окраины села Серафимовка. Охотнадзор стал вести мониторинг ситуации: с тех пор животное не появлялось.

Однако вчера в Сети распространилось видео с тигром у трассы, также на кадрах видны крупные следы на снегу вдоль дороги с жилыми домами.

От региональной власти официальных комментариев пока не было. Портал уточняет, что в регион направились специалисты охотнадзора.

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Ранее, 14 ноября, сообщалось о встрече тигра с человеком в Кировском районе Приморского края. Пострадавший после нападения хищника госпитализирован. Тигр напал на сторожа местной пасеки. Вовремя оказавшийся рядом хозяин пасеки среагировал быстро — выхватил ружье и выстрелил в сторону дикого зверя.

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