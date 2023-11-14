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В Приморье мужчину госпитализировали после нападения амурского тигра

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Фото: ТАСС/IMAGO/Christoph Hardt
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Пострадавший после нападения амурского тигра мужчина госпитализирован в Приморском крае. Об этом сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев во вторник, 14 ноября.

«В Кировском районе произошла встреча тигра с человеком. Сейчас инспекторы охотнадзора и полиция работают на месте происшествия. <…> Специалистам предстоит найти тигра», — рассказал он ТАСС.

По словам Арамилева, свидетель происшествия заметил, как тигр напал на сторожа местной пасеки. Вовремя оказавшийся рядом хозяин пасеки среагировал быстро — выхватил ружье и выстрелил в сторону дикого зверя.

Поисками животного в настоящее время занимаются специалисты. Мотивы нападения тигра на человека остаются неизвестными, но эксперты высказали предположение, что зверь уже был ранен перед тем, как атаковать мужчину. Боль от травмы могла спровоцировать агрессию на людей, заключил Арамилев.

В пресс-службе министерства здравоохранения Приморья журналистам информагентства рассказали, что пострадавший госпитализирован с множественными рваными ранами. Его состояние оценено как среднетяжелое. В центральной районной больнице после оказания медицинской помощи состояние мужчины стабилизировалось.

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Ранее, 28 мая, жительница Приморья тоже пострадала от нападения амурского тигра. По словам местных жителей, женщина искала свою пропавшую собаку и пошла по следу тигра, предполагая, что дикий зверь мог сделать пса своей добычей. Тигр напал на пострадавшую, нанеся ей раны плеча, предплечья и кисти, а после скрылся в тайге.

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