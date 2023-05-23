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Дикость туризма: россияне за границей пережили ушиб змеей и укус свиньи

Число обращений путешественников по страховым полисам за год выросло почти на треть
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Фото: TASS/onas Walzberg/dpa
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За помощью по страховке российские туристы в 2023 году чаще всего обращались в Таиланде, Турции и самой России, рассказали «Известиям» в страховых компаниях. Наиболее распространенной причиной жалоб стала простуда, но были и экзотические случаи — нападение тигра, укусы ядовитых змей, лихорадка Денге и синдром Гийена-Барре. Встречались и совсем интересные — например, сломанный из-за банана зуб. Число обращений по туристическим полисам по сравнению с 2022 годом увеличилось на 28%, отмечают страховщики. В помощи медиков нуждался каждый 70-й путешественник.

Где страдали чаще

Таиланд стал абсолютным лидером по числу обращений россиян по туристическим страховым полисам у большинства опрошенных «Известиями» компаний. Так, у СОГАЗа на долю этой страны пришлось 60% всех жалоб на здоровье с начала 2023 года, у «Евроинс Туристическое Страхование» (бывшая ERV) — более половины, у «Ингосстраха» — 44,7%.

— Динамика обращений по страховым случаям в целом отражает ситуацию с ростом турпотока в различные страны, — заметили в СОГАЗе.

Значительное число жалоб страховщики также зафиксировали из Турции, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Шри-Ланки и Индии.

«Популярность» Таиланда связана не только с туризмом, отметили в «Евроинс». Еще в прошлом году некоторые россияне выбрали эту страну для удаленной работы и арендовали там жилье на долгий срок. Больше дней пребывания — выше и вероятность наступления страхового случая.

Аналогичная ситуация и с Индонезией: у нескольких компаний она вошла в топ-5 по числу обращений, хотя прямых рейсов туда нет и туристический поток минимален.

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Не обошли туристов стороной и неприятности на российских курортах. У «АльфаСтрахования» Россия с долей в 20% и вовсе заняла первое место по числу жалоб путешественников.

— Чаще всего в России обращались с проблемами желудочно-кишечного тракта и травмами, полученными при катании на горных лыжах и сноубордах, — рассказали в «Евроинс».

Кроме того, туристов беспокоили ОРВИ-заболевания и стоматологические проблемы.

— Страховой случай на крупную сумму произошел с семейной парой в Крыму. Одного из супругов экстренно госпитализировали с диагнозами церебральный атеросклероз и двусторонняя пневмония. Все медицинские манипуляции были проведены по полису ОМС, однако застрахованному понадобилась транспортировка, расходы на которую составили 290 тыс. рублей, — поделились в «Евроинс».

В целом по сравнению с прошлым годом число обращений по туристическим страховым полисам выросло на 28%, добавили там. Частота жалоб при этом осталась той же: примерно один случай на 70 застрахованных.

От простуды до нападения тигра

По совокупным данным страховщиков, наиболее частые причины обращений туристов вне зависимости от страны — простудные и лор-заболевания, а также пищевые расстройства. На третьем месте — травмы различной степени тяжести. За ними следуют солнечные ожоги и аллергия, а замыкают пятерку заболевания сердечно-сосудистой системы, чаще всего инсульт и инфаркт.

— Если говорить о специфике по странам, то в Юго-Восточной Азии довольно много обращений с лихорадкой Денге — 5% от общего количества, — рассказали в СОГАЗе.

Кроме того, заметное число страховых случаев там связано с ДТП на мотобайках, укусами собак и обезьян, а также травмами из-за столкновения с волной, отмечают страховщики.

В ОАЭ российские туристы преимущественно жаловались на бронхиты и пневмонии — 75% всех обращений, добавили в СОГАЗе. По-видимому, это обусловлено работой кондиционеров: в Дубае «вентилируются» даже остановки общественного транспорта, а перепады температуры превышают 20 градусов.

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— Зато по сравнению с 2022 годом обращения из-за COVID-19 по всем направлениям свелись к минимуму, — заметили в «Евроинс».

В Турции россияне жаловались на царапины от кошек, добавили в «Ингосстрахе».

Были и экзотические случаи.

— В тайской Паттайе во время госпитализации из-за пневмонии на голову застрахованного упала змея, укусить не успела. Клиника принесла ему свои извинения, — рассказали в СОГАЗе.

На Гавайях российского туриста укусила свинья. А еще один путешественник сломал зуб о банан.

Клиента «Ингосстраха» змея в Таиланде все-таки укусила, причем оказалась ядовитой. Путешественнику провели медикаментозную терапию и сделали вакцину.

Российского путешественника на Кубе поразил синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система поражает собственные периферические нервы. Чаще болезнь встречается у взрослых мужчин.

— Туриста срочно госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Госпитализация, диагностика, все необходимые медицинские манипуляции и транспортировка были покрыты страховкой на сумму $40 тыс., — рассказали в «Евроинс».

Еще один резонансный случай произошел с гражданином Узбекистана под Рязанью. Он был застрахован в «Ингосстрахе» по полису трудового мигранта, который иностранцы обязаны оформлять для получения разрешения на работу в России.

— На территории частного дома молодого человека, который работал по найму, атаковала тигрица. Она выбралась из вольера и напала на него сзади. Мужчине удалось спрятаться, а услышавшие крики соседи вызвали «скорую», — рассказали в «Ингосстрахе».

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Пострадавший получил перелом правой лопатки и многочисленные ссадины, среди них не было опасных для жизни, добавили там. Тигрицу по кличке Матильда удалось быстро поймать, она легально принадлежит хозяину дома.

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