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Женщина пострадала от нападения тигра в Приморье

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В Уссурийском городском округе в Приморском крае женщина пострадала от нападения амурского тигра. Об этом 28 мая сообщается на сайте центра «Амурский тигр», который занимается изучением и охраной этого вида животных.

«Люди, ставшие участниками конфликтной ситуации, рассказали, что пошли по следу тигра и проигнорировали неоднократный предупредительный рев хищника. Зверь ранил одного из них и скрылся в тайге. На месте происшествия работает охотнадзор», — кратко описали случившееся сотрудники центра в своем сообщении.

Со слов участников событий, 27 мая у них пропала собака. Они отправились искать питомца и примерно в 3,5 км от села Раковка в тайге увидели примятую траву и следы крови. Тогда пострадавшая девушка вышла из машины, чтобы рассмотреть следы, а остальные участники событий, оставшись в автомобиле, решили развернуть машину.

«Сойдя на обочину и пройдя немного по следам, женщина услышала неоднократный предупредительный рев тигра. Она его проигнорировала и продолжила движение. Тогда тигр выскочил и напал на женщину, нанеся ей раны плеча, предплечья и кисти, а после скрылся в тайге. Девушку доставили в больницу», — уточняет пресс-служба.

Специалисты предполагают, что животное повело себя таким образом, потому что хотело защитить свою добычу. Сотрудники центра считают, что зверь мог быть ранен. В этом случае он также опасен для человека.

Как сообщил источник «Известий», пострадавшая оказалась женой охотника. Сейчас 26-летняя женщина находится в больнице: она в состоянии средней степени тяжести, у нее диагностировали рваные раны рук.

«По основной версии, пара знала, что рядом в лесу есть кровавая лежка — место, где тигр охраняет добычу, пока ее не доест. Возможно, муж женщины хотел убить амурского тигра», — сообщил собеседник.

Он также подчеркнул, что, по одной из версий, муж пострадавшей мог наехать на тигра на грузовике. После инцидента хищник сбежал.

Выход в люди: что ищут амурские тигры в населенных пунктах
В Хабаровском крае произошло несколько инцидентов с участием диких хищников

О еще одном нападении тигра на человека «Известия» сообщали 28 марта этого года. Это произошло на территории делянки лесозаготовителей в 40 км от поселка Мухен района имени Лазо в Хабаровском крае. Пострадавшему экстренно ампутировали руку, так как она была разорвана хищником. Позже, 30 марта, начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак сообщил, что тигр напал на рабочего вследствие тяжелой болезни животного.

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