Реклама
Прямой эфир
Общество
Спецслужбы предотвратили серию терактов в Татарстане
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом снеге и гололедице 28 ноября
Армия
Экипажи Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Общество
Более четверти россиян хотели бы купить себе мотоцикл
Общество
Электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили
Армия
В РФ состоялся запуск в серийное производство нового БПЛА «Ветер»
Мир
В Пекине заявили о недопустимости сепаратистской деятельности в Тайване
Экономика
В ЦБ сообщили о запуске переводов через СБП в пять стран
Экономика
В правительстве рассмотрят запрет на вывоз зерновых из России
Мир
Скончался последний из живших в Молдавии участников Сталинградской и Курской битв
Мир
Посол КНР заявил о развитии торгово-экономического сотрудничества РФ и Китая
Происшествия
ПВО РФ ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Рязанской областью

Визиты тигров в села Хабаровского края заметно участились

0
Фото: Global Look Press/Wang Jianwei
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае тигры стали чаще наведываться в села. Так, на минувшей неделе было зарегистрировано шесть конфликтных ситуаций с участием хищников. А с начала года оперативная группа по регулированию случаев между человеком и дикими животными на территории края 366 раз выезжала на разбор конфликтов.

ИА AmurMedia со ссылкой на управление охотничьего хозяйства регионального правительства уточняет, что 18 ноября амурский тигр зашел на территорию воинской части на 51-м км трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре и убил собаку. 19 ноября тигр утащил собаку со двора в поселке Мухен муниципального района имени Лазо. 20 ноября тигр убил собаку в поселке Сита того же района. А 22 ноября следы хищника были обнаружены в поселке 34-й км опять в районе имени Лазо.

В тот же день следы тигра заметили в селе Лидога Нанайского муниципального района. Тоже самое повторилось и на следующий день, 23 ноября.

В ведомстве отметили, что случаи возникновения АЧС на особо охраняемых природных территориях, в охотничьих угодьях не зафиксированы.

Ранее, 14 ноября, сообщалось о встрече тигра с человеком в Кировском районе Приморского края. Пострадавший после нападения хищника госпитализирован. Тигр напал на сторожа местной пасеки. Вовремя оказавшийся рядом хозяин пасеки среагировал быстро — выхватил ружье и выстрелил в сторону дикого зверя.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023