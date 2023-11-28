Визиты тигров в села Хабаровского края заметно участились

В Хабаровском крае тигры стали чаще наведываться в села. Так, на минувшей неделе было зарегистрировано шесть конфликтных ситуаций с участием хищников. А с начала года оперативная группа по регулированию случаев между человеком и дикими животными на территории края 366 раз выезжала на разбор конфликтов.

ИА AmurMedia со ссылкой на управление охотничьего хозяйства регионального правительства уточняет, что 18 ноября амурский тигр зашел на территорию воинской части на 51-м км трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре и убил собаку. 19 ноября тигр утащил собаку со двора в поселке Мухен муниципального района имени Лазо. 20 ноября тигр убил собаку в поселке Сита того же района. А 22 ноября следы хищника были обнаружены в поселке 34-й км опять в районе имени Лазо.

В тот же день следы тигра заметили в селе Лидога Нанайского муниципального района. Тоже самое повторилось и на следующий день, 23 ноября.

В ведомстве отметили, что случаи возникновения АЧС на особо охраняемых природных территориях, в охотничьих угодьях не зафиксированы.

Ранее, 14 ноября, сообщалось о встрече тигра с человеком в Кировском районе Приморского края. Пострадавший после нападения хищника госпитализирован. Тигр напал на сторожа местной пасеки. Вовремя оказавшийся рядом хозяин пасеки среагировал быстро — выхватил ружье и выстрелил в сторону дикого зверя.