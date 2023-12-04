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В Австрии прокомментировали участие в общеевропейской ПВО

Канцлер Австрии: мы сами решаем, какие объекты сбивать в рамках европейской ПВО
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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Австрия сама будет принимать решение, какие объекты сбивать в рамках участия страны в общеевропейской системе противовоздушной обороны (ПВО) European Sky Shield. Об этом 4 декабря заявил канцлер республики Карл Нехаммер в ходе пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с чешским премьером Петром Фиалой. Трансляцию вел телеканал ORF.

«Решения, какие летающие объекты сбивать, будут приниматься в суверенном порядке, это было основным условием [участия в European Sky Shield]», — отметил он.

По словам Нехаммера, участие в европейской ПВО является для Австрии возможностью лучше защищать свое воздушное пространство. При этом он указал, что республика нейтральна и не является частью НАТО, однако имеет право, так же «как и Швейцария», принимать участие в European Sky Shield.

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Идею о создании новой единой системы противовоздушной обороны канцлер ФРГ Шольц высказал в конце августа прошлого года. По словам Шольца, для стран — участниц ЕС создание единой системы ПВО будет дешевле решения на национальном уровне. Германия в ближайшие годы намерена вложить значительно больше средств в укрепление своей системы ПВО и организовывать ее так, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, отмечал политик.

13 октября 2022 года сообщалось, что 14 стран НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противоракетной обороны. Декларация об инициативе European Sky Shield была подписана в ходе встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

В июле портал Euractiv сообщил, что Австрия и Швейцария, несмотря на свой военный нейтралитет, присоединились к программе ПВО European Sky Shield.

Как отметил 15 ноября председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, участие страны является скрытым присоединением Австрии к НАТО. По его словам, присоединение страны к европейской системе ПВО увеличивает риск вовлечения республики в потенциальный конфликт НАТО и России.

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