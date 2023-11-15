Оппозиция Австрии назвала участие в общеевропейской ПВО присоединением к НАТО

Участие Австрии в общеевропейской системе противовоздушной обороны (ПВО) European Sky Shield является скрытым присоединением страны к НАТО. Об этом 15 ноября заявил председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.

«Это нарушение австрийского нейтралитета и, следовательно, нарушение международного права. Sky Shield — это не что иное, как инициатива НАТО, и, таким образом, присоединение к ней является вступлением в НАТО через черный ход», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, участие Австрии в европейской системе ПВО увеличивает риск вовлечения республики в потенциальный конфликт НАТО и России.

В июле портал Euractiv сообщил, что Австрия и Швейцария, несмотря на свой военный нейтралитет, присоединились к программе противовоздушной обороны European Sky Shield («Европейский противоракетный щит»).

13 октября 2022 года сообщалось, что 14 стран НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противоракетной обороны. Декларация об инициативе European Sky Shield была подписана в ходе встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Идею о создании новой единой системы противовоздушной обороны канцлер ФРГ Шольц высказал в конце августа прошлого года. По словам Шольца, для стран — участниц ЕС создание единой системы ПВО будет дешевле решения на национальном уровне. Германия в ближайшие годы намерена вложить значительно больше средств в укрепление своей системы ПВО и организовывать ее так, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, отмечал политик.