Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны из-за действий Запада
Мир
Истребитель ВСУ МиГ-29 потерпел крушение под Винницей
Общество
Возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту
Мир
Турция призвала Финляндию соблюдать меморандум о членстве в НАТО
Мир
Лидеры стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию
Общество
В Херсонской области сообщили об уменьшении числа обстрелов со стороны ВСУ
Мир
МО Украины заявило о фактическом вхождении страны в НАТО
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Делегацию РФ не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Политика
В ГД назвали фантазиями слова Резникова о присоединении Украины к НАТО де-факто
Мир
Эрдоган призвал достичь перемирия на Украине через переговоры

В НАТО подписали декларацию о создании более совершенной системы европейской ПВО

0
Фото: commons.wikimedia.org/Melos
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

14 стран НАТО, включая ФРГ, подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противоракетной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 13 октября, сообщает агентство dpa.

Поверка реакции: Балтику протестировали на защиту от гиперзвукового удара
В масштабных маневрах ВКС России приняли участие самолеты и надводные корабли

По данным агентства, в ходе встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт и ее коллеги подписали декларацию о так называемой инициативе European Sky Shield («Европейский противоракетный щит»).

Как отмечается, это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.

Как пишет dpa, в Европе в настоящее время существуют некоторые проблемы относительно защиты от баллистических ракет, а также от беспилотников и крылатых ракет. Создание единой системы ПВО, как указывает агентство, связано с изменившейся ситуацией в области безопасности, вызванной нынешними событиями на Украине. До сих пор противоракетная оборона в Европе в первую очередь была нацелена на возможные угрозы со стороны Ирана.

На церемонии подписания присутствовали представители Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии и Чехии. По словам дипломатов, Эстония также высказала желание участвовать в проекте.

Идею о создании новой единой системы противовоздушной обороны высказал канцлер Германии Олаф Шольц в конце августа. По словам Шольца, для стран — участниц ЕС создание единой системы ПВО будет дешевле решения на национальном уровне.

Германия в ближайшие годы намерена вложить значительно больше средств в укрепление своей системы ПВО и организовывать ее так, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, отметил политик. Соседями он назвал Нидерланды, Польшу, страны Балтии, Словакию, Чехию, а также скандинавские государства.

Также немецкий лидер подчеркнул, что Европа должна наверстать упущенное в вопросах защиты от угроз с воздуха и из космоса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022