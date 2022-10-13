В НАТО подписали декларацию о создании более совершенной системы европейской ПВО

14 стран НАТО, включая ФРГ, подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противоракетной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 13 октября, сообщает агентство dpa.

По данным агентства, в ходе встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт и ее коллеги подписали декларацию о так называемой инициативе European Sky Shield («Европейский противоракетный щит»).

Как отмечается, это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.

Как пишет dpa, в Европе в настоящее время существуют некоторые проблемы относительно защиты от баллистических ракет, а также от беспилотников и крылатых ракет. Создание единой системы ПВО, как указывает агентство, связано с изменившейся ситуацией в области безопасности, вызванной нынешними событиями на Украине. До сих пор противоракетная оборона в Европе в первую очередь была нацелена на возможные угрозы со стороны Ирана.

На церемонии подписания присутствовали представители Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии и Чехии. По словам дипломатов, Эстония также высказала желание участвовать в проекте.

Идею о создании новой единой системы противовоздушной обороны высказал канцлер Германии Олаф Шольц в конце августа. По словам Шольца, для стран — участниц ЕС создание единой системы ПВО будет дешевле решения на национальном уровне.

Германия в ближайшие годы намерена вложить значительно больше средств в укрепление своей системы ПВО и организовывать ее так, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, отметил политик. Соседями он назвал Нидерланды, Польшу, страны Балтии, Словакию, Чехию, а также скандинавские государства.

Также немецкий лидер подчеркнул, что Европа должна наверстать упущенное в вопросах защиты от угроз с воздуха и из космоса.