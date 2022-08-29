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Шольц выступил за создание единой европейской ПВО

Канцлер ФРГ Шольц: Европе необходима единая ПВО
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Фото: flickr.com
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Евросоюзе. Выступление политика 29 августа в Карловом университете в Праге транслировалось на его странице в Twitter.

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«Созданная совместными усилиями система была бы выигрышем с точки зрения безопасности для всей Европы», — сказал он.

По словам Шольца, для стран — участниц ЕС создание единой системы ПВО будет дешевле решения на национальном уровне.

Германия в ближайшие годы намерена вложить значительно больше средств в укрепление своей системы ПВО и организовывать ее так, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, отметил политик. Соседями он назвал Нидерланды, Польшу, страны Балтии, Словакию, Чехию, а также скандинавские государства.

Также немецкий лидер подчеркнул, что Европа должна наверстать упущенное в вопросах защиты от угроз с воздуха и из космоса.

21 августа Шольц заявил, что Североатлантический альянс никогда не был угрозой для России. Он отметил, что прежде НАТО и США положительно ответили на предложение президента РФ Владимира Путина возобновить разговор о контроле над вооружениями, поэтому реальных оснований для обострения ситуации на Украине, по его словам, не было.

16 августа президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности. По его словам, образуются всё новые военные альянсы. НАТО двигается на восток, наращивает там свою военную инфраструктуру, размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил, добавил российский лидер.

20 июля Путин заявил, что как бы Запад ни пытался сохранить существующий порядок вещей, в мировой истории наступает новая эпоха, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста.

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