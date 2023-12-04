Три человека пострадали в массовом ДТП в Липецке

Три автомобиля столкнулись на дороге «Южный обход» в Липецке. Травмы получили три человека.

По данным LipetskMedia, 54-летний водитель автомобиля Audi столкнулся с машинами «Лада Приора» под управлением 30-летнего мужчины и Kia под управлением 34-летнего автомобилиста. Травмы получили водитель и два пассажира отечественной легковушки. Они были доставлены в больницу.

Всего за три дня в Липецкой области зарегистрировали 72 аварии. Травмы получили девять человек, уточняет GOROD48. В Елецком районе столкнулись машины Hyundai и Skoda. 48-летняя женщина и 48-летний мужчина, которые управляли иномарками, доставлены в больницу. На дороге Суходол — Решетово — примыкание к автодороге Становое — Троекурово — Лебедянь 62-летний водитель ВАЗ-2104 сбил 75-летнего пенсионера. Пострадавший госпитализирован.

В Магаданской области 1 декабря водитель автомобиля Toyota Raum при движении в сложных погодных условиях и при плохой видимости допустил частичный выезд на полосу встречного движения и столкновение с грузовиком. Девятилетний пассажир легковушки получил значительные травмы и скончался в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.