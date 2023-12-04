Дело возбудили после гибели ребенка во время ДТП в Магаданской области

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Магаданской области, во время которого погиб ребенок. Авария произошла на автодороге Ола — Гадля 1 декабря.

Как рассказали ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону, водитель Toyota Raum, управляя автомобилем в сложных погодных условиях и при плохой видимости, допустил частичный выезд на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком Nissan Atlas.

Девятилетний мальчик, пассажир легкового автомобиля, получил травмы, от которых скончался в больнице. В момент аварии ребенок находился на заднем сиденье автомобиля и был пристегнут ремнем безопасности.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств ДТП.

2 декабря сообщалось о крупном ДТП в Марий Эл, в результате которого погибли пять человек. Авария произошла на федеральной автодороге Р-176 «Вятка» в Медведевском районе. По предварительным данным, водитель автомашины Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Renault Logan.