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Власти Севастополя оценили ущерб от шторма в 6,5 млрд рублей

Развожаев: ущерб от шторма в Севастополе составил порядка 6,5 млрд рублей
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Шторм и ураган, накрывшие Севастополь неделю назад, нанесли ущерб порядка yf 6,5 млрд рублей, сообщил 4 декабря губернатор города Михаил Развожаев на совещании правительства.

Сумму заявили на федеральный уровень. Компенсации выплатят как гражданам, так и юридическим лицам, пострадавшим от стихии.

«Ждем дальнейшего механизма оценки и доведения этих средств», — сказал губернатор.

Ранее, 1 декабря, в Севастополе в полном объеме была восстановлена подача электроэнергии жителям города. Энергоснабжение было нарушено во время сильнейшего в истории метеонаблюдений шторма в Крыму.

30 ноября МЧС России сообщило, что ураган в Крыму и Севастополе отнесен к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня.

В тот же день сообщалось, что ущерб, нанесенный стихией Республике Крым, составляет 39,7 млрд рублей.

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28 ноября корреспондент «Известий» Вероника Котькова сообщила, что в Керчи обрушившийся шторм оборвал провода и повалил деревья. По ее словам, до глубокой ночи ликвидируют последствия непогоды в этом городе. Также 28 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабах разрушений инфраструктуры в регионе из-за шторма.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывали влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым.

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