Нарушенное при шторме энергоснабжение восстановили в Севастополе
В Севастополе в полном объеме восстановлена подача электроэнергии жителям города. Энергоснабжение было нарушено во время сильнейшего в истории метеонаблюдений шторма в Крыму.
Работы проводили специалисты «Севастопольэнерго». Представители предприятия сообщили, что без электричества в связи с непогодой оказались 10 тыс. человек и 1,8 тыс. домов. Всего диспетчерами предприятия поступило порядка 1 тыс. обращений.
Над восстановлением сетей работали 38 оперативных бригад, состоящих из 110 специалистов, уточняет ИА «Крыминформ».
Опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом оказывают влияние на территории нескольких субъектов Южного федерального округа начиная с 26 ноября. Основной удар стихии пришелся на Крым. Так, 1 декабря глава республики Сергей Аксенов сообщил, что пять человек погибли и 12 пострадали в результате шторма в регионе.