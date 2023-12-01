Ураган в ДНР, Крыму и Севастополе отнесли к ЧС федерального уровня
Ураган в Донецкой Народной Республике (ДНР), Крыму и Севастополе отнесен к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.
В ведомстве рассказали ТАСС, что это решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством замминистра ведомства Анатолия Супруновского.
«Ее решением обстановка, сложившаяся в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территориях Донецкой Народной Республики, Республики Крым и города Севастополя, отнесена к ЧС федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования», — отметили в пресс-службе МЧС.
С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым.
27 ноября из-за непогоды в Крыму погиб человек. По предварительной информации, мужчина находился в селе Морское под Судаком, он вышел посмотреть на волны и в результате скончался. Позднее, 1 декабря, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что пять человек погибли и 12 пострадали в результате шторма в регионе.
29 ноября стало известно, что режим ЧС введен в 15 муниципалитетах Крыма. За прошедшую ночь из-за сильного ветра оказались отключены 63 высоковольтные линии и 917 трансформаторных подстанций. Сообщалось, что энергетики в Крыму в течение дня восстановили энергоснабжение 41,6 тыс. жителей, нарушенное сильным штормом.