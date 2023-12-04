FT сообщила о риске Украины остаться без обещанных Евросоюзом €50 млрд

Украина может остаться без обещанных Евросоюзом (ЕС) €50 млрд из-за усиления позиций ультраправых в европейских странах, а также бюджетного кризиса в Германии. Об этом пишет газета Financial Times 3 декабря со ссылкой на источники.

«Страны — члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая €50 млрд для Украины, в преддверии саммита в Брюсселе 14–15 декабря», — передает издание.

По данным источников FT, на ход переговоров в Брюсселе может повлиять тот факт, что на выборах в Нидерландах победили ультраправые, а в Германии суд отказал правительству в разрешении на получение новых кредитов. При этом отмечается, что окончательное решение по Украине, скорее всего, будет принято еще до саммита.

Согласно информации газеты, в обещанные €50 млрд войдут гранты, инвестиции в «стратегические технологии» и средства для погашения процентов по совместным займам ЕС.

Ранее, 3 декабря, The Economist сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы, которая на прошлой неделе одержала победу на парламентских выборах, Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Европейского союза (ЕС). Кроме того, позицию Венгрии и Нидерландов может поддержать Швеция.

1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам Евросоюза (ЕС) на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

Также в этот день издание Politico заявило, что ЕС движется к политическому кризису из-за помощи Украине и давления со стороны Венгрии. В статье указывается, что кризис может разразиться на саммите в середине декабря, когда лидеры содружества должны принять историческое решение о принятии Украины в объединение и предоставить Киеву финансовую поддержку в размере $50 млрд.

15 ноября из исследования Еврокомиссии (ЕК) стало известно, что украинская экономика в 2022 году обрушилась на 29% и выросла в 2023-м на 4,1% благодаря иностранной поддержке. По данным ЕК, за год показатель прироста может увеличиться до 4,8%. Помимо этого в прогнозе указано, что экономика страны продолжит расти на 3,7% в 2024-м и 6,1% в 2025 году.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.