Число погибших после взрыва в университете на Филиппинах увеличилось до 11
Количество погибших и пострадавших в результате взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин возросло до 11 и 46 человек соответственно. Об этом 3 декабря сообщает газета Manila Times со ссылкой на данные 1-й пехотной дивизии армии Филиппин.
«Подтверждена смерть не менее 11 человек [в результате взрыва]. <...> Около 46 человек были госпитализированы», ― пишет издание.
Взрыв прогремел утром того же дня во время утренней воскресной мессы. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в соцсети Х (бывш. Twitter) осудил взрыв и предположил, что за ним стоят «иностранные террористы». Он заявил, что полиция и военные усилили меры безопасности.
Как сообщало агентство Reuters, взрыв в университете последовал за серией военных операций против местных исламистских группировок на юге Филиппин, в результате которых был убит один из лидеров боевиков.
Впоследствии «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) взяло на себя ответственность за взрыв.