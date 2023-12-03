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На Филиппинах четыре студента погибли при взрыве в университете

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Фото: REUTERS/Lanao Del Sur Provincial Government
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Четыре студента погибли и по меньшей мере 10 получили ранения в результате взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин. Об этом 3 декабря сообщает газета Manila Times.

Отмечается, что взрыв произошел во время утренней воскресной мессы.

«По словам властей, это может быть делом рук террористической организации, пытающейся отомстить за смерть своего лидера и десяти членов при столкновении с военными в эти выходные», — говорится в публикации.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший ранее в этот день в соцсети Х (бывш. Twitter) осудил взрыв и предположил, что за ним стоят «иностранные террористы». Он заявил, что полиция и военные усилили меры безопасности.

Полиция уже оцепила место взрыва и приказала силам безопасности университета доставить раненых в медицинское учреждение.

Как сообщало агентство Reuters, взрыв в университете последовал за серией военных операций против местных исламистских группировок на юге Филиппин, в результате которых был убит один из лидеров боевиков.

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Ранее, 17 ноября, один человек погиб, еще трое были ранены в результате взрыва в Ереванском государственном университете (ЕГУ). Помощник ректора ЕГУ Кнар Мисакян рассказала, что взрыв произошел в здании химического факультета. По предварительной информации, к хлопку привело колебание тока.

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