Создание независимого государства Палестина невозможно, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в своем последнем интервью, опубликованном 2 декабря газетой Politico.

«Я считаю, что Западный берег реки Иордан должен быть поставлен под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы двух государств, в результате которого одна из двух территорий будет полна решимости свергнуть Израиль», — рассказал он 18 октября на встрече фонда WORLD.MINDS.

Киссинджер заявил, что проблему создания двух государств подтвердила ситуация в секторе Газа, который Израиль объявил квазинезависимым и где захватило власть движение ХАМАС.

«На самом деле это привело к гораздо более сложной ситуации. За последние два года ситуация стала намного хуже, чем в 2005 году. Таким образом, решение о создании двух государств не гарантирует, что то, что мы видели в последние недели, не повторится», — сказал бывший госсекретарь.

Он также отметил, что в нынешних условиях для предотвращения конфликта требуются более активные действия со стороны США.

30 ноября агентство Reuters сообщило, что Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте.

Ранее в этот день глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости механизма гарантий для Палестины. Он призвал создать независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Фидан добавил, что из заявлений партнеров Анкары видно: такой механизм необходим и получает поддержку.

До этого, 28 ноября, президент РФ Владимир Путин в послании президенту Палестины Махмуду Аббасу отметил, что условием для урегулирования палестино-израильского конфликта является создание государства Палестина в границах 1967 года.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.