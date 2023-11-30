Reuters сообщило о смерти экс-госсекретаря США Генри Киссинджера

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на его консалтинговую фирму Kissinger Associates.

«Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте 100 лет», — пишет агентство.

Генри Альфред Киссинджер родился в немецком городе Фюрт 27 мая 1923 года. Будучи ортодоксальным евреем, он подвергался издевательствам со стороны антисемитов, и в 1938 году его семья переехала в Нью-Йорк.

С 1969 года Киссинджер был советником президента США по национальной безопасности, а в 1973 году был назначен госсекретарем страны. До 1977 года он играл значительную роль во внешней политике Соединенных Штатов: был инициатором политики разрядки в отношениях США и СССР, организовал начало отношений США с КНР, а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было привести к завершению войны во Вьетнаме.

«Для нас политика по снижению напряженности с двумя главными коммунистическими странами — это ведь не вопрос идеологии. Это практическая необходимость. Я думаю, американское общество должно четко понимать: совсем недавно перед нами была угроза ядерного конфликта, угроза жизни для десятков миллионов людей», — сказал он в 1975 году.