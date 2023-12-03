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В Астрахани задержан экс-начальник отдела по борьбе с наркотиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Астрахани задержали бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками за участие в распространении запрещенных веществ. Об этом в воскресенье, 3 декабря, рассказал источник «Известий».

По его словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было задержано несколько злоумышленников при попытке продать 560 г сильнодействующих веществ в августе 2022 года. Позже выяснилось, что к преступлению причастен и 39-летний полковник полиции, который занимал указанную должность.

«Сотрудник полиции «покрывал» группу сбытчиков, которые занимались производством синтетическими наркотиками на территории Астрахани», — указал собеседник.

Как уточняется, сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенный организованной группой в крупном размере».

Отравление метадоном в Астрахани: трое погибших, 19 в больнице
Оперативники задержали трех подозреваемых в продаже наркотиков

Ранее, 20 ноября, три человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. В региональном минздраве тогда сообщили, что госпитализированы были 19 человек, шесть из которых поступили в тяжелом состоянии, еще 11 были помещены в общие палаты. Пациенты были выписаны из отделения острых отравлений 27 ноября.

Как рассказал «Известиям» 21 ноября председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников, отравление в городе произошло из-за того, что продавцы перепутали наркотики. По его словам, молодые люди, скорее всего, хотели купить более популярное запрещенное вещество — мефедрон, а получили тяжелый наркотик метадон, от которого гораздо проще получить передозировку.

21 ноября МВД опубликовало видео с допросом в отделении полиции граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которых подозревают в распространении метадона в Астрахани. Один из них рассказал, как он помогал сбывать наркотик. Кроме того, 22 ноября корреспондент «Известий» из зала Советского районного суда города сообщил об аресте подозреваемых.

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