Глава Пентагона Остин назвал армию США самой смертоносной силой в мире

Вооруженные силы США — это самая смертоносная сила в истории человечества. С таким заявлением выступил министр обороны страны Ллойд Остин в субботу, 2 декабря, на форуме в штате Калифорния.

«Армия США является самой смертоносной боевой силой в истории человечества. И мы собираемся продолжать в том же духе», — приводится его речь на сайте Пентагона.

Остин также отметил, что в настоящий момент в Вооруженных силах США служат почти 3,4 млн человек и что люди — главный стратегический резерв страны.

При этом ранее, 25 сентября, Business Insider со ссылкой на доклад правительства США сообщил, что казармы ВС США пребывают в неподобающем состоянии. Американские военные вынуждены жить среди грязи и плесени в затопленных канализационной водой помещениях.

Кроме того, 30 июня The Washington Post написала, что Вооруженные силы США находятся в кризисе, так как на фоне падающего престижа военной службы в армии усиливается кадровый голод. Об этом в январе также говорил член палаты представителей конгресса США Адам Смит. Он отмечал, что американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на воинскую службу.

В конце ноября прошлого года обозреватель военного американского журнала 19FortyFive Стив Бейон сообщил, что армия Соединенных Штатов Америки всё чаще сталкивается с проблемой ожирения у новобранцев.

За месяц до этого экс-советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Роберт О’Брайан назвал потенциал Сухопутных войск США незначительным, военно-космических и военно-морских войск — слабым, а военно-воздушных — крайне слабым. Также он указал на серьезный недобор в формированиях.