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Военный журнал рассказал о проблеме ожирения у новобранцев армии США

19FortyFive: армия США столкнулась с проблемой ожирения у новобранцев
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Армия Соединенных Штатов Америки всё чаще сталкивается с проблемой ожирения у новобранцев. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщает обозреватель военного американского журнала 19FortyFive Стив Бейон .

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«Армия США сталкивается со всевозможными проблемами, пытаясь обеспечить безопасность нации в новых непростых условиях. Теперь у нее появилась новая проблема: новобранцы имеют проблемы с весом», — пишет автор материала.

По словам Бейона, американские власти, чтобы решить эту проблему организовали курсы предварительной базовой подготовки, чтобы натренировать рекрутов в соответствии со стандартами веса, передает «Газета.Ru».

В статье отмечается, что лишь 23% молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил.

Автор подчеркивает, что в текущем году американской армии не хватило 10 тыс. новобранцев.

«В этом году армии не хватило 10 тыс. новобранцев, она стремилась набрать 60 000 новых солдат действующей службы. У службы есть еще более высокая цель — набрать 65 000 новых рекрутов в 2023 году. На данный же момент, армия еще не оправилась от невыполнения своих требований по набору персонала, и ей еще предстоит изменить то, как она продвигает службу среди молодых американцев», — отмечено в статье.

Причинами недобора стали, по словам Бейона, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения или проблемы с психикой у кандидатов на вступление в ряди американской армии.

23 ноября начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл рассказал о недостатках армии США. Он отметил, в частности, что американские вооруженные силы испытывают сложности с логистикой. По словам генерала, уязвимость военной логистики страны может стать проблемой в случае проведения операций на большом удалении от американских территорий.

Ранее, 19 октября, экс-советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Роберт О’Брайан назвал потенциал сухопутных войск США незначительным, военно-космических и военно-морских войск — слабым, а военно-воздушных — крайне слабым. Также он указал на серьезный недобор в формированиях.

В начале октября эксперт в сфере оборонной стратегии, обозреватель 19Fortyfive Маккензи Иглен отмечала, что Штаты находятся в опасном положении из-за катастрофической нехватки военных. Она отметила, что самым грозным врагом для страны является собственное население, которое не хочет идти на службу в национальные войска.

Еще в августе сообщалось, что Вооруженные силы США столкнулись с дефицитом рекрутов, так как всё меньше американцев хотят служить. К концу июня армия набрала 22 тыс. военнослужащих, что на 60% ниже годовой цели.

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