Американские вооруженные силы испытывают сложности с логистикой. Об этом рассказал начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл на мероприятии, организованном Politico.

«Мы полагаем, что наши логистические возможности будут весьма спорными», — приводит его слова портал 19FortyFive.

Авторы публикации ссылаются на выводы военного теоретика Карла фон Клаузевица, который развивал концепцию «центров тяжести» — наиболее значимых факторов, гарантирующих боеспособность сторон. К таким «центрам» относятся, в частности, крупные скопления живой силы и вооружений, а также цепочки обеспечения.

Уязвимость военной логистики США может стать проблемой в случае проведения операций на большом удалении от американских территорий. Предполагается, что эту возможность не преминет использовать Китай в случае непосредственного столкновения в западной части Тихого океана. Если Пекину удастся разрушить связи между военными формированиями, это будет серьезным преимуществом даже с учетом превосходящих возможностей Вашингтона.

Ранее, 19 октября, экс-советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Роберт О’Брайан назвал потенциал сухопутных войск США незначительным, военно-космических и военно-морских войск — слабым, а военно-воздушных — крайне слабым. Также он указал на серьезный недобор в формированиях.

В этот же день журналист Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative заявил, что Белый дом ошибочно поверил в свою безграничную мощь. Он указал, что помощь Киеву обернется потерями для американской стороны, так как, учитывая мрачные перспективы Украины, ее судьба будет решаться в России, а не в Штатах.

Эксперт в сфере оборонной стратегии обозреватель 19Fortyfive Маккензи Иглен в начале октября отметила, что США находятся в опасном положении из-за катастрофического нехватки военных. Она отметила, что самым грозным врагом для страны является собственное население, которое не хочет идти на службу в национальные войска.

Еще в августе сообщалось, что вооруженные силы США столкнулись с дефицитом рекрутов, так как всё меньше американцев хотят служить. К концу июня армия набрала 22 тыс. военнослужащих, что на 60% ниже годовой цели.