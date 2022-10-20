Армия США еще никогда не чувствовала себя такой беспомощной и неспособной вести полноценные военные действия. Об этом в среду, 19 сентября, заявил экс-советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайан.

«Мы испытываем нехватку ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, нам нечем снабжать Тайвань, и мы не можем модернизировать ядерный арсенал», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

О’Брайан назвал потенциал сухопутных войск страны незначительным, военно-космических и военно-морских войск — слабым, а военно-воздушных — крайне слабым. В своих оценках экс-советник американского президента опирался на данные исследований стратегического института США Heritage Foundation.

Другой проблемой американской армии О'Брайан назвал нехватку военных. В сухопутных войсках недобор составляет 15 тыс. человек, а в нацгвардии не хватает семи тыс. солдат. В военно-воздушных силах страны служат лишь 10% от необходимого числа кадров, а морская пехота обеспечена военнослужащими только на треть.

«Слабее мы еще никогда не были», — подытожил советник.

Ранее, 19 октября, американский журналист Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative заявил, что Белый дом ошибочно поверил в свою безграничную мощь. Он указал, что помощь Украине обернется потерями для США, так как, учитывая мрачные перспективы Украины, ее судьба будет решаться в России, а не в Соединенных Штатах.

Эксперт в сфере оборонной стратегии обозреватель 19Fortyfive Маккензи Иглен в начале октября отметила, что США столкнулись с экзистенциальной угрозой из-за катастрофического недобора в армию. Она отметила, что самым грозным врагом для страны является собственное население, которое не хочет идти на службу в национальные войска.

Еще в августе сообщалось, что вооруженные силы США столкнулись с дефицитом рекрутов, так как всё меньше американцев хотят служить. К концу июня армия набрала 22 тыс. военнослужащих, что на 60% ниже годовой цели.