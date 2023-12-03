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Миллиардер Брэнсон отказался от дальнейших инвестиций в Virgin Galactic

Миллиардер Ричард Брэнсон исключил дальнейшие инвестиции в Virgin Galactic
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ron Adar
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Британский миллиардер Ричард Брэнсон, чье состояние оценивается в $2,9 млрд, отказался инвестировать в основанную им компанию по организации путешествий в космос Virgin Galactic из-за убыточности бизнеса. Об этом предприниматель сообщил 2 декабря британскому изданию Financial Times.

По словам Брэнсона, у него не осталось необходимых средств для содержания убыточного предприятия. Миллиардер подчеркнул, что сейчас судьба компании представляется туманной.

В ноябре представители Virgin Galactic сообщили, что в компании пройдет масштабное сокращение рабочих мест: на первом этапе планируется уволить 185 сотрудников предприятия. Кроме того, организация туристических полетов в космос будет приостановлена на 18 месяцев.

По словам представителей Virgin Galactic, компания располагает достаточным объемом финансирования до 2026 года: именно на этот год запланирован ввод в эксплуатацию аппарата Delta. Тем не менее некоторые аналитики склонны придерживаться мнения, что в 2025 году компания запросит у инвесторов дополнительное финансирование для запуска Delta.

«У нас нет больших финансовых ресурсов после COVID, и у Virgin Galactic $1 млрд или около того. Я думаю, что у него (проекта Virgin Galactic. ― Ред.) должно быть достаточно средств, чтобы выполнять свою работу самостоятельно», ― заявил миллиардер.

На частном слове: первые коммерческие туристы побывали на границе космоса
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В августе Virgin Galactic успешно осуществила второй коммерческий полет на границу с космосом. Экипаж из шести человек побывал в невесомости и благополучно вернулся на Землю.

Первая коммерческая миссия компании состоялась 29 июня. Она носила название Virtute 1. Тогда на космолете Virgin Galactic также совершил полет экипаж в составе шести человек.

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