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Virgin Galactic успешно провела второй коммерческий полет на границу с космосом

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Компания Virgin Galactic успешно осуществила второй коммерческий полет на границу с космосом. Экипаж из шести человек в четверг, 10 августа, побывал в невесомости и благополучно вернулся на Землю.

«Virgin Galactic сегодня объявила об удачном завершении частного полета астронавтов «Galactic 02», — говорится в сообщении на сайте компании.

Запуск пилотируемого космического корабля SpaceShipTwo был осуществлен с борта самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, его отстыковка от носителя была проведена на высоте 15 км. Транспортное средство достигло максимальной высоты около 88,5 км.

По сообщению компании, в экипаж корабля впервые одновременно вошли мать и дочь, которые выиграли билеты в космос в благотворительной лотерее. Это жительницы карибского острова Антигуа Киша Щахафф и ее 18-летняя дочь Анастасия Мейерс. Также полет на борту SpaceShipTwo осуществил 80-летний участник Олимпиады 1972 года, гражданин Великобритании Джон Гудвин. Кроме них в состав экипажа вошли штатный астронавт-инструктор компании и два пилота.

Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглазье заявил, что этот полет демонстрирует, как его компания расширяет доступ к космосу для разнообразного глобального сообщества астронавтов.

«Сегодня Virgin Galactic совершила еще один исторический скачок вперед, выполнив частную миссию астронавтов и продемонстрировав, как наши космические полеты расширят доступ к космосу», — сказал он.

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Первая коммерческая миссия компании состоялась 29 июня. Она носила название Virtute 1. Тогда на космолете Virgin Galactic также совершил полет экипаж в составе шести человек.

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