Авторынок загорелся в Набережных Челнах

В Набережных Челнах возник пожар на территории автомобильного рынка «Гараж-500». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Татарстан в субботу, 2 декабря, в своем Telegram-канале.

По факту происшествия назначена проверка. На место пожара направился зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко.

Площадь возгорания не уточняется, однако, как сообщают очевидцы, она составляет примерно 800 кв. м. Они также публикуют кадры с места пожара.

Минувшей ночью в Москве произошел пожар на складе, расположенном неподалеку от храма. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 50 кв. м. О пострадавших не сообщалось.