Неподалеку от храма в Москве загорелся склад

Пожар неподалеку от храма разгорелся в Москве в ночь на субботу, 2 декабря, сообщили «Известиям» в столичном управлении МЧС. Возгорание произошло на Щелковском шоссе у дома № 133.

Помещение площадью 100 кв. м использовалось под автосервис, но половина строения отводилась под склад для храма, в котором хранились стройматериалы, пояснили в ведомстве. Кроме того, там уточнили, что храм расположен недалеко от загоревшегося строения, однако угрозы перехода огня нет.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Пострадавших в результате произошедшего не зафиксировано.

Ранее, 1 декабря, сообщалось о возгорании квартиры в одном из жилых домов в городе Волжский Волгоградской области. В результате пострадал один человек. Изначально выдвигалась версия, что причиной возгорания послужил взрыв бытового газа, однако позже эта версия была опровергнута. Причины пожара выясняются.