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В Волжском Волгоградской области произошел пожар

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В городе Волжский Волгоградской области произошло возгорание квартиры в одном из жилых домов. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщила местная администрация в своем Telegram-канале.

«В 16:58 на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о возгорании в доме №28 по улице Пионерской. Возгорание произошло в двух квартирах на пятом этаже», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все экстренные службы и правоохранительные органы работают на месте происшествия.

Ранее, в 17:30, администрация Волжского сообщала, что предварительной причиной пожара стал взрыв бытового газа. Однако позднее, в 18:08, администрация опровергла данную версию.

«Причина происшествия, связанная с бытовым газом, не подтвердилась. Что стало источником возгорания, устанавливают специалисты», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили журналистам, что пожар был ликвидирован в 17:19. По данным ведомства, в результате инцидента один человек пострадал.

Предварительно, также есть один погибший — хозяин квартиры, сообщает «РИА Новости».

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Ранее в этот день сообщалось, что в Санкт-Петербурге во время пожара в ангаре произошел взрыв баллонов с химикатами. По данным источника «Известий», в результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали. Уточнялось, что пожар разгорелся на Заусадебной улице в Приморском районе города

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