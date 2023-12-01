Баллоны с химикатами взорвались при пожаре в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге во время пожара в ангаре произошел взрыв баллонов с химикатами, по предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил источник «Известий».
По словам собеседника, пострадавший мужчина получил термический ожог 50% тела. Предварительно, его госпитализируют в ожоговое отделение в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, уточнил источник.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и пожарные.
Среди прочего телеканал «78» уточняет, что пожар разгорелся на Заусадебной улице в Приморском районе города. Пламя охватило склад с лакохимией, от которого огонь перекинулся на соседний цех.
Ранее в этот день сообщалось, что при пожаре в пятиэтажном доме в Хабаровске погибли три человека. Уточнялось, что изначально загорелись домашние вещи, затем огонь распространился по этажам и коридорам. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома десять человек, еще десять жителей вышли на улицу самостоятельно.