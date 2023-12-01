Три человека погибли при пожаре в пятиэтажке Хабаровска

Три человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме в Хабаровске. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы главного управления (ГУ) МЧС России по Хабаровскому краю в пятницу, 1 декабря.

«Вызов на телефон пожарно-спасательной службы поступил от очевидцев в 02:12 1 декабря по местному времени (19:12 30 ноября мск. — Ред.). Огонь возник в пятиэтажном жилом доме, который ранее был общежитием. В нем планировка жилых помещений секционная, в одной из таких секций на третьем этаже и случился пожар», — рассказали в пресс-службе.

Изначально загорелись домашние вещи, затем огонь распространился по этажам и коридорам. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома десять человек. Еще десять жителей вышли на улицу самостоятельно. Три человека погибли, уточнили в ведомстве.

Сотрудники скорой помощи осмотрели эвакуированных подростка и пенсионера 1956 года рождения. Его госпитализировали. К 03:06 по местному времени (20:06 мск) пожар был локализован. В 04:22 (21:22 мск) работники пожарной службы полностью ликвидировали возгорание площадью 30 кв. м.

Ранее, 30 ноября, сообщалось о гибели мужчины в результате пожара в четырехэтажном доме в Якутске. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.