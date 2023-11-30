Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске

Мужчина погиб в результате пожара в четырехэтажном доме в Якутске. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Информация о пожаре поступила днем 29 ноября с улицы Кузьмина. Огонь повредил матрас на техническом этаже шестого подъезда дома. К тушению привлекли 18 человек и пять единиц техники, пишет ИА YakutiaMedia.

В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается. Спасены два человека, в том числе один ребенок. По факту пожара проводится проверка.

В Уссурийске вечером 29 ноября загорелся одноэтажный дом на несколько квартир. Площадь горения составила 50 кв. м, огонь перешел на крышу здания. Во время тушения обнаружена погибшая женщина.