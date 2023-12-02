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Политолог назвал элементом торга с Европой признание Гордоном проигрыша Украины

Политолог Солонников: признание проигрыша Киева — элемент торга с Европой
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Публичное признание украинским журналистом Дмитрием Гордоном (внесен в реестр террористов и экстремистов, а также признан в РФ иноагентом) того факта, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией, является элементом внешнего торга с Европой, просьбой об увеличении финансирования. Такое мнение 2 декабря в разговоре с «Известиями» высказал политолог Дмитрий Солонников.

«Это элемент внешнего торга. В Европе повешена тема, что если Украина проиграет, то проиграет всё НАТО. Ну, собственно, об этом говорил и [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг, и [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, и [глава европейской дипломатии Жозеп] Боррель — все одновременно. Поэтому задача — испугать Европу, показать, что сейчас Украина проиграет без увеличения поставок», — отметил эксперт.

Если в США сейчас финансовый локдаун и они не финансируют Украину, то это, по мнению Киева, должна сделать Европа, убежден Солонников.

«Нужно напугать Европу, европейских чиновников, бюрократов, руководителей национальных государств, что сейчас мы проиграем без ваших денег, поэтому нужны деньги», — добавил он.

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Накануне Гордон заявил, что Украина провалила контрнаступление и проиграла в конфликте с Россией. Он также указал, что в Европе нарастают антиукраинские настроения, а обещавшие ранее поддержку западные страны фактически толкают Киев на переговоры с Москвой. По его словам, спасти ситуацию для Украины сейчас может только чудо.

Как ранее в этот день отметил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, западные и украинские аналитики заговорили о поражении и возможности перемирия после провала контрнаступления и начала обострения ближневосточного конфликта.

Другой политолог — Игорь Никулин высказал мнение, что публичное признание поражения Гордоном обнажило истинные настроения хозяев киевского режима. По его словам, на Западе стали говорить о том, что деньги кончаются, поэтому теперь данный конфликт является проблемой исключительно Киева.

Ранее, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя украинский лидер не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. Днем ранее глава государства посетовал, что Украина «выпала из фокуса внимания мировой общественности».

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, в то время как Киев публично выступил против диалога с Москвой и Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры. Позднее, 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва не наблюдает никаких сигналов от Киева и его западных партнеров, которые свидетельствовали бы о готовности к мирному урегулированию конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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