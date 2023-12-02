Западные и украинские аналитики активизировали риторику о возможном перемирии России и Украины после провала контрнаступления Киева и начала обострения ближневосточного конфликта. Об этом 2 декабря в разговоре с «Известиями» заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, после долгой и упорной подготовки Киева к контрнаступлению совместно со странами Запада украинские власти и их партнеры были уверены в победе и никто из экспертов не мог предположить, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут взломать первую линию обороны Вооруженных сил (ВС) России. Однако затем пришло осознание реальности.

«Когда контрнаступ провалился, когда в США создались проблемы с прямыми поставками вооружения, боевой техники и колоссальных финансовых средств, вдруг оказалось, что палестино-израильский конфликт на первом месте. В итоге аналитики стали предлагать возможные формы перемирия», — указал эксперт.

Кошкин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о «завершающем этапе» конфликта, отметил, что глава страны уже и сам потерял веру и беспокоится лишь о своем собственном будущем.

Кроме того, европейское общество попало в ситуацию «некомфортного сосуществования», подчеркнул Кошкин. Причиной этого являются действия ЕС «по указке Вашингтона», введение односторонних санкций против России и передача всех средств ВСУ.

Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в реестр террористов и экстремистов, а также признан в РФ иноагентом) в эфире своей передачи на YouTube-канале признал, что Украина провалила контрнаступление и проиграла в конфликте с Россией. Он также указал, что в Европе нарастают антиукраинские настроения, а обещавшие ранее поддержку западные страны фактически толкают Киев на переговоры с Москвой. По его словам, спасти ситуацию для Украины сейчас может только чудо.

До этого, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

Тогда же экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что нынешний глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал президента Украины Владимира Зеленского заключить мир с РФ, в частности, угрожал отзывом его личной охраны. Макговерн также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает украинского лидера.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.