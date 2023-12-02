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Политолог объяснил признание Гордоном проигрыша Украины

Политолог Никулин: признание проигрыша Украины обличает настроение хозяев Киева
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Публичное признание украинским журналистом Дмитрием Гордоном (внесен в реестр террористов и экстремистов, а также признан в РФ иноагентом) того факта, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией, скорее обнажило истинные настроения хозяев киевского режима. Об этом в субботу, 2 декабря, рассказал в беседе с «Известиями» политолог Игорь Никулин.

Ранее в этот же день Гордон сообщил, что контрнаступление украинских националистов провалилось и финансовые потоки, которые западные страны направляли на помощь киевскому режиму, будут сокращаться. По словам украинского журналиста, те, кто раньше помогал Украине, теперь толкают ее в сторону переговоров с Россией, а без помощи западных государств Киев просто не справится.

«Просто заокеанский хозяин [Украины] четко сказал: «Ребята, деньги кончаются. Терпение тоже. Поэтому выбирайтесь сами из этой ситуации, в которую вы попали. Это ваши проблемы», — пояснил эксперт.

Касательно проигрыша Украины Никулин указал, что еще до начала спецоперации любой непредвзятый наблюдатель, любой непредвзятый эксперт мог с уверенностью сказать, что Россия выйдет из конфликта победителем.

«Даже если бы НАТО передало им (Киеву. — Ред.) всю свою военную технику и оружие, даже в этой ситуации Украина бы победить просто не смогла», — заключил политолог.

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Ранее, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя украинский лидер не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. Днем ранее глава государства посетовал, что Украина «выпала из фокуса внимания мировой общественности».

До этого, 27 ноября, Белый дом сообщил, что финансовая поддержка Украины претерпевает критический момент. Так, по данным американского ведомства, Вашингтон израсходовал 96% средств, выделенных на все направления финансирования Киева.

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, в то время как Киев публично выступил против диалога с Москвой и Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры. Позднее, 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва не наблюдает никаких сигналов от Киева и его западных партнеров, которые свидетельствовали бы о готовности к мирному урегулированию конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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