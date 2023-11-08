США заявили об израсходовании 96% выделенных на поддержку Украины средств

США израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины, в том числе поставки оружия, с начала спецоперации РФ. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий — это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96%», — заявил заявил он на совместном брифинге с пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также Кирби отметил, что Соединенные Штаты потратили свыше 90% в отношении отдельно военной поддержки. Он подчеркнул, что у Вашингтона осталось $1,1 млрд, предусмотренных для замещения оружия на армейских американских складах.

Ранее в этот день помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки во время слушаний в комитете сената по иностранным делам сообщила об исчерпании агентством всех резервов для помощи Украине.

До этого, 3 ноября, Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Перед этим, 2 ноября, сообщалось, что слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией разжигают в конгрессе США дебаты о целесообразности увеличения военной помощи Киеву.

26 октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США ВСУ за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд. В тот же день американское оборонное ведомство сообщило о выделении Киеву военной помощи стоимостью $150 млн, в состав которой вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.