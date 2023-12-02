Шарлот прочитал свое стихотворение о России в зале суда Самары
Певец Эдуард Шарлот прочитал стихотворение собственного сочинения на заседании Кировского районного суда Самары. Об этом 2 декабря сообщает корреспондент «Известий».
«Россия, нагрубил тебе с порога, прошу прощения. Не побоюсь громкого слова в адрес твоего превосходства. Прыгая в твои просторы, ощущаю внутри свободу. Свой талант одаренный предопределяю защищать духовно русскоязычные покои», — зачитал строчки обвиняемый.
Ранее в этот день следователь сообщил, что Шарлот признал свою вину по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Певца заключили под стражу до 24 января 2024 года.
30 ноября Шарлота, в отношении которого возбуждено три уголовных дела: по двум эпизодам о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одно об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ), этапировали в Самару.
Певца встретили сотрудники полиции в аэропорту Пулково 22 ноября. Причиной разбирательства стал видеоролик, на котором Шарлот пока был в Армении демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. После этого он принес извинения за свой поступок.
В тот же день Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».
По данным МВД, певцу также вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Позднее он заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Шарлот подчеркнул, что он очень хочет «переродиться и смыть позор», а также быть тем, кто обогащает страну.