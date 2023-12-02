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Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Певец Эдуард Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих во время допроса. Об этом в субботу, 2 декабря, стало известно на заседании Кировского районного суда Самары, где артисту избирают меру пресечения.

«Признавал вину на допросе. Раскаивался», — сказал следователь, отвечая на вопросы адвоката певца.

Сам же Шарлот заявил, что хочет находиться дома и скрываться не планирует.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, Шарлот опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он принес извинения.

В этот же день Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».

По данным МВД, певцу также вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Позднее он заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Шарлот подчеркнул, что он очень хочет «переродиться и смыть позор», а также быть тем, кто обогащает страну.

24 ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в отношении Шарлота возбуждено три уголовных дела. По ее словам, речь идет о двух эпизодах о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одном об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). 30 ноября его этапировали в Самару.

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