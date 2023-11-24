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Мизулина заявила о трех уголовных делах в отношении Шарлота

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В отношении певца Шарлота (Эдуарда Шарлота) возбуждены три уголовных дела. Об этом 24 ноября сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела», — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, речь идет об уголовных делах о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одном об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ).

Кто такой Эдуард Шарлот и чем он известен

22 ноября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил Шарлоту административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

В тот день певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобные поступки «больше не будет». Также Шарлот сообщил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем, а также о желании «переродиться» и смыть с себя позор.

В МВД сообщали, что певцу вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, певец опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он принес извинения.

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