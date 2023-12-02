Реклама
Прямой эфир
Мир
ЮНИСЕФ сообщил о гибели более 5,3 тыс. детей в секторе Газа с 7 октября
Общество
День хоккея открылся на выставке «Россия» на ВДНХ
Общество
Мэр Москвы объявил о начале голосования по выбору имени для детеныша панды
Общество
Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в превышении полномочий
Мир
Выставка к 175-летию живописца Сурикова открылась в Санкт-Петербурге
Общество
Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы
Общество
Власти определили категории освобожденных от роста цены на газ потребителей
Мир
Bloomberg назвало 11 декабря датой голосования сената США по Украине
Мир
Журналистка из Дании узнала о страхе ВСУ перед неисчерпаемыми ресурсами ВС РФ
Мир
Российский нападающий Кучеров признан звездой ноября в НХЛ
Происшествия
Неподалеку от храма в Москве загорелся склад
Происшествия
Глава СКР потребовал доложить о проверке отравления зрителей на концерте Кишлака
Мир
Al Jazeera сообщил об атаке ЦАХАЛ на города западного побережья реки Иордан
Мир
Республиканец Сантос был исключен из конгресса США за коррупцию
Армия
Минобороны показало полевые дацан и православный храм в зоне СВО

Стало известно о новом виде мобильного мошенничества

«Яндекс» рассказал, как злоумышленники могут обманывать пользователей iOS 17
0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Команда разработки автоматического определителя номера «Яндекса» обнаружила потенциальную уязвимость операционных систем Apple, которой могут воспользоваться мошенники. Об этом специалисты рассказали «Известиям» в субботу, 1 декабря.

Пользователи iOS 17 получили возможность настраивать постер контакта — устанавливать любое изображение, а также указывать свои имя и фамилию, которые видят другие пользователи операционной системы.

Сообщается, что именно этой функцией могут воспользоваться злоумышленники. Вместо имени и фамилии они могут написать любой текст: например, «Важный звонок из полиции» или «Служба безопасности банка». Так они подделывают привычные многим предупреждения от сервисов для определения номеров. Когда позвонят мошенники, пользователь увидит подсказку определителя, если их номер телефона есть в базе. Однако новые номера аферистов попадают в базы нежелательных контактов с некоторой задержкой.

Специалисты команды разработки автоматического определителя номера «Яндекса» уже сообщили о сложившейся ситуации в компанию Apple и предложили решение для устранения потенциальной уязвимости iOS 17.

«Просим вас внести корректировки в алгоритмы работы функции «Постер контакта» таким образом, что постером можно поделиться только в том случае, если контакт владельца постера записан в телефонную книгу другого человека, то есть для того, чтобы злоумышленники могли поделиться своим постером, им нужно сделать так, чтобы их номер телефона был в контактах у жертвы», — указано в письме «Яндекса» к Apple.

Эксперты также рассказали, как защититься от нового вида мошенничества.

«Визуально постеры и подсказки автоматического определителя номера в приложении «Яндекс» с Алисой отличаются друг от друга. Если вы видите данные определителя номера, на экране будет указано, какое именно приложение их предоставило (в случае с нашим сервисом). Если названия приложения нет, значит, потенциальный собеседник сам указал информацию о себе, которая может оказаться ложной. Также iOS 17 добавляет перед постером пометку «Возможно» или «Maybe» — это тоже поможет отличить надпись злоумышленника от данных определителя номера».

Команда «Яндекса» также сообщила, что любой сомнительный номер можно проверить. Для этого нужно открыть информацию о нем в списке вызовов, нажать «Поделиться контактом» и выбрать «Проверить в Яндексе». Также эксперты советуют не отвечать на подозрительные вызовы и никогда не сообщать звонящему паспортные данные и коды подтверждений из СМС.

Мошенники стали маскироваться под мастеров по ремонту

29 ноября эксперты по кибербезопасности сообщили, что кибермошенники начали действовать по новой схеме через сообщения о взломе портала «Госуслуги». Злоумышленники стали рассылать жителям России в мессенджерах сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах». С помощью такого способа они могут получить удаленный доступ к устройству человека и его личному кабинету.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023