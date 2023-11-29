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Эксперт рассказала о новой схеме мошенников с сообщениями о взломе «Госуслуг»

Эксперт Пожарская: мошенники рассылают россиянам сообщения о взломе «Госуслуг»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Мошенники стали рассылать жителям России в мессенджерах сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах», с помощью такой схемы они могут оформить на жертву кредит или заблокировать ее устройство. Об этом 29 ноября сообщила эксперт платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Александра Пожарская.

Сообщения якобы от «Госуслуг» о том, что аккаунт взломан и нужно обратиться по указанному номеру, приходят россиянам в популярных мессенджерах, таких как Тelegram, WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), iMessage или по SMS.

Как заявила Пожарская в беседе с «РИА Новости», попадающиеся на уловку злоумышленников люди обычно либо сами сообщают данные от аккаунта «для проверки и восстановления доступа», либо получают ссылку на скачивание вредоносного программного обеспечения, которое предоставляет удаленный доступ к устройству жертвы и личному кабинету.

Таким образом мошенники собирают логины, пароли, сведения о картах и документах пользователя, указанных в личном кабинете «Госуслуг».

«Кто-то идет дальше и оформляет на жертву займы, подтверждая личность с помощью уже точно взломанного аккаунта «Госуслуг». Есть случаи блокировки устройств с последующим требованием заплатить за разблокировку», — рассказала эксперт.

Платформа для борьбы с мошенниками «Мошеловка» за текущий год получала несколько сотен сигналов о таких сообщениях, однако пострадавших от этой схемы единицы, указала Пожарская.

Персональный заход: аферисты обновили схему для доступа к аккаунтам на «Госуслугах»
После введения обязательной двойной защиты они начали использовать социальную инженерию

Накануне эксперты по кибербезопасности рассказали «Известиям» о данной схеме. По их словам, с введением обязательной двухфакторной верификации в октябре этого года преступники начали тестировать приемы социальной инженерии. При этом в Минцифры подчеркнули, что сотрудники портала никогда не звонят и не присылают SMS без заявки гражданина.

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