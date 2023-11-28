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Аферисты обновили схему для доступа к аккаунтам россиян на «Госуслугах»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России распространяется новая схема, которую используют мошенники для получения доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». К традиционным методам прибавилась социальная инженерия. С конца октября, когда была введена обязательная двухфакторная верификация для входа пользователей, аферистам стало сложнее проникать в личные кабинеты россиян. О новом способе атак «Известиям» рассказали люди, столкнувшиеся с этим, информацию подтвердили эксперты по кибербезопасности.

Метод выглядит следующим образом: пользователь получает по почте, СМС или в сообщении в мессенджере извещение, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан или заблокирован в связи с подозрительной активностью. И указываются номера телефонов, с которых поступит звонок из службы поддержки для восстановления доступа. Также потенциальной жертве предлагают связаться по этим номерам самостоятельно.

Если человек вступил в телефонное общение с аферистами, то они просят у него сообщить данные «для проверки и восстановления» доступа, то есть код, который приходит при двухфакторной аутентификации для подтверждения входа. Одна из вариаций схемы — пользователю присылают ссылку на программу, которую нужно скачать, чтобы вернуть возможность заходить в свой личный кабинет на «Госуслугах». На самом деле мошенники вынуждают установить вредоносное программное обеспечение, которое дает им удаленный доступ к устройству человека и его личному кабинету.

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Эксперты по кибербезопасности подтверждают, что такая схема есть и она распространяется. Традиционно злоумышленники предпочитали просто взламывать личные страницы граждан, пользуясь или слабостью паролей пользователей, или фишинговыми рассылками. Однако с введением обязательной двухфакторной верификации в октябре этого года преступники начали тестировать приемы социальной инженерии в и этом случае.

Минцифры давно призывает устанавливать дополнительную аутентификацию. И еще до введения обязательной двойной верификации в конце октября ее подключили 41 млн пользователей, сообщили «Известиям» в Минцифры. На «Госуслугах» регулярно проводится работа по анализу возможных угроз, на основе этих данных сформированы требования по защите информации при использовании портала, заверили «Известия» в пресс-службе ведомства.

«Злоумышленник может получить доступ к аккаунту «Госуслуг» только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию: логин и пароль, сведения о втором факторе защиты аккаунта, либо если его данные будут скомпрометированы. Сотрудники портала никогда не звонят и не присылают СМС без заявки гражданина», — пояснили в министерстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий», который выйдет на сайте iz.ru в 00:01 29 ноября:

«Персональный заход: аферисты обновили схему для доступа к аккаунтам на «Госуслугах»

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